У поселка Торфяное завод нечаянно разлил загрязненные сточные воды

Под Гатчиной произошел прорыв трубопровода. На место выехала инспекция по экологическому контролю.

В Гатчинском районе Ленинградской области завод имени Академика Филатова стал виновником коммунальной аварии. На участке около поселка Торфяное прорвало трубопровод, принадлежащий организации. В результате полностью затопило территорию у 45-го километра дороги М-20. В ситуации разбираются специалисты Комитета государственного экологического надзора. Экспертов смущают ямы, заполненные мутной серо-коричневой жидкостью. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Инспекция установила, что на месте аварии располагается напорный канализационный коллектор. По трубопроводу проходят сточные бытовые воды, которые несут ее в насосную станцию завода. Далее загрязненная вода транспортируется до очистных сооружений в поселке Новый свет.

В настоящее время решается вопрос относительно проведения внеплановой проверки мероприятия, чтобы установить виновников произошедшей аварии. Ответственные лица будут привлечены к административному наказанию.

Напомним, что на Большевиков рядом с детским садом образовался провал в грунте.