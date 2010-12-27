На Большевиков рядом с детским садом образовался провал в грунте

В Северной столице петербуржцы "развлекаются" с зияющей дырой. Местные жители публикуют фото с провалом грунта, чтобы обратить внимание чиновников на проблему.

В Невском районе Петербурга местные жители обнаружили провал грунта. Находка располагается около 64 дома корпус 4 по проспекту Большевиков. Петербуржец выложил в социальные сети фотографию с огромной дырой, в которую запросто может пролезть нога взрослого человека. Очевидец продемонстрировал опасность, засунув практически всю ногу в отверстие.

Не всех удивила ситуация. Многие со спокойствием объясняют, что для Северной столицы такие провалы грунта - обычное дело, так как город построен на болотах и связывают дыру с геологическими процессами в почве. Другие негодуют по поводу бездействыия властей, которые должны были вовремя заняться устранением проблемы.

Отметим, что в темное время суток провал совершенно незаметен. Рядом с указанным местом находится детский сад и игровая площадка. Малыши могут не увидеть дыру и травмироваться.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

