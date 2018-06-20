Необычные "розовые квитанции" за ЖКУ появляются в новых домах

В ВЦКП объяснили, зачем они выпустили новые счета.

В нескольких жилых комплексах появились необычные счета за "коммуналку". Внешне они напоминают привычный "розовый листочек" с надписью ВЦКП, однако отличаются по формату. Эта квитанция вдвое больше по размеру. Она также сложена в конверт. В ВЦКП объяснили, зачем они выпустили новые счета.

Счета такого формата востребованы в домах нового строительства, где жителям предлагают множество услуг, и поэтому, необходимо учитывать и отражать в счете огромное количество информации. Обновленная квитанция похожа на отправление-конверт (селф-мейлер) – лист форматом А4, сложенный вдвое, на лицевой и оборотной стороне которого размещена информация. Новый размер позволяет увеличить шрифт (с такой просьбой в ВЦКП не раз обращались жители города), предусмотреть возможность для расширения информации о поставщиках жилищно-коммунальных услуг, а также информации для населения. Пресс-служба ВЦКП.

По просьбе Смольного, в квитанции также увеличили поля для размещения социально значимой информации. Новый "розовый счет" дает возможность единовременной оплаты всех жилищно-коммунальных услуг. Деньги за коммуналку перечисляются поставщикам ресурсов, Оплата счетов возможна на сайте ВЦКП и в приложении "ЖКХ+", а также традиционными способами.

Внося изменения, мы постарались сохранить привычное для жителя расположение информационных блоков внутри квитанции. Перейти на новый формат счета может любой наш контрагент. Пресс-служба ВЦКП.

Ранее сообщалось, что управляющие компании и ТГК-1 перешли на электронный документооборот.

Фото: ВЦКП