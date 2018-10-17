Управляющие компании и ТГК-1 перешли на электронный документооборот

Переход на ЭДО позволит снизить затраты и повысить эффективность использования трудовых ресурсов.

Управляющие компании и ПАО "ТГК-1" перешли на электронный документооборот. Это позволит снизить затраты на печать, доставку и хранение документов, а также повысить эффективность использования трудовых ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В части реализации распоряжения Жилищного комитета 46-р от 21.01.2019, для реализации постановления правительства СПб 1012 "О порядках предоставления в 2019 году субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию", предприятие реализует сверку актов объемов тепловой энергии, предоставляемых в электронном виде. На основании проведенных сверок Жилищный комитет принимает решение о размере субсидий. Раннее ЭДО в этой части был реализован для получения субсидий ГУП "ТЭК". Александр Локтионов, заведующий отделом развития ГУП ВЦКП

Электронный документооборот — это удаленный обмен юридически значимыми документами. Петербуржцам больше не надо ездить за документами лично, ожидать доставки почтой или пользоваться услугами курьеров. Чтобы перейти на ЭДО, необходимо подключиться к системе любого оператора электронного документооборота.

Ранее мы писали, что в Петербурге упростили процедуру оформления пенсии.

Фото: Piter.TV