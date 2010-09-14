Немобилизованный петербуржец подал иск в суд из-за запрета на выезд из страны

Повесток, согласно информации в его заявлении, мужчина не получал. Несмотря на это, ему трижды отказали в выезде за пределы страны.

Петербуржец подал иск в суд на военкомат Выборгского района, потому что из-за ограничений он не может покинуть Россию. Об этом 8 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У 27-летнего петербуржца категория годности "В", он работает оператором ЭВМ. Повесток, согласно информации в его заявлении, мужчина не получал. Несмотря на это, ему трижды отказали в выезде за пределы страны.

Он утверждает, что это незаконно, потому что для службы он негоден по состоянию здоровья. Материалы передали судье.

Ранее в Ленобласти мобилизованный отец троих детей вернулся домой. Евгений признался, что решение об отмене его мобилизации стало полной неожиданностью.

Фото: Piter.tv

