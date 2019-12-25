Немецкий министр Шульце предупредила об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны

Представитель власти полагает, что цены на продукты во всем мире продолжат расти за счет кризиса, вызванного пандемией, а также сильной засухи и конфликта по украинскому вопросу.

В связи с засухой, вызванным пандемией кризисом и украинским конфликтом в мире может наступить сильнейший голод со времен Второй мировой войны. Такой прогноз сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью изданию Bild am Sonntag .

Представитель власти подчеркнула, что цены на продукты уже выросли на треть почти во всех странах.

Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв. Свенья Шульце, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ

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Фото: AP Photo/Michael Sohn