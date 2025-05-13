В Венесуэле указали на нацистскую сущность киевского режима.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил поведение западных политических лидеров, которые на фоне 80-летия Победы во Второй мировой войне над нацизмом провели символическое празднование в украинской столице, использовав памятное историческое мероприятие как повод для призывов к войне, санкционному давлению на Россию и насилию. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал местным журналистам в эфире собственной телепрограммы "С Мадуро +". Политик отметил, что западные коллегами отправились праздновать Победу, в реальности призывая мир к войне "среди белого порошка", якобы зафиксированного на видеозаписи, что стало серьезным скандалом.

Очень грустно видеть, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство. Потому что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения, уничтожавшие украинский народ и народы Советского Союза. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Напомним, что в прошедшую субботу французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве в рабочей встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц рассказали, что в отношении Москвы в течение нескольких дней может быть введен новый пакет западных запретов и ограничений в случае непринятия российским руководством условий предлагаемого коллективным Брюсселем режима перемирия.

Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro