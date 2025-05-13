В Венесуэле призвали европейских граждан остановить "безумие правительств" в отношении ультиматумов и шантажа в адрес России.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытки европейских политических лидеров оказать давление на Россию в связи с предложением Москвы начать прямые переговоры с Киевом, назвав подобные действия шантажом и угрозой миру. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал местным журналистам в эфире собственной телепрограммы "С Мадуро +". По мнению президента в Каракасе, региональные правящие круги из коллективного Брюсселя снова, как ранее в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия", поэтому стремятся к разрушению. В Венесуэле добавили, что Россия имеет право на развитие, а в Европе из-за этого "так много зависти".

Мы решительно отвергаем шантаж, ультиматумы, угрозы миру, России и горячо поддерживаем призыв к открытому, прямому диалогу без вмешательства с чьей-либо стороны - между правительством России и де-факто правительством Украины. Пусть вместе дадут миру шанс, как говорил Джон Леннон" Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Николас Мадуро напомнил о том, что как только российский президент Владимир Путин выдвинул собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине, Европа сразу же вышла на публику с шантажом. В Венесуэле задали вопрос о том, почему региональные элиты стремятся к вооруженному конфликту, милитаризму и насилию. Каракас полагает, что мирное население этих стран не поддерживают эскалацию кризиса и будет готово выйти на улицы для того, чтобы остановить безумие своих национальных правительств.

Мадуро с супругой побывал в Эрмитаже и Исаакиевском соборе.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro