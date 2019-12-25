Немецкие ученые научились предсказывать смерть по образцу крови

По крови ученые смогли предсказать, умрет ли человек в ближайшие 10 лет.

Ученые из Германии разработали специальную технологию, с помощью которой можно предсказать смерть человека с вероятностью 83%. Для этого были созданы специальные биомаркеры крови, позволяющие определить, умрет ли человек в ближайшие десять лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Для исследования были взяты образцы крови у 44 тыс. человек, которым было от 18 до 109 лет. За период наблюдений умерли более 5,5 тыс. человек.

В ходе эксперимента ученые выявили 14 метаболических маркеров, которые связаны с иммунной системой, а также уровнем глюкозы в крови, жировыми отложениями и воспалительными процессами. Эти биомаркеры собирали в один тест.

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