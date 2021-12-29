Чувство усталости может предсказывать смерть у пожилых

Пенсионеры, которые набрали высокие баллы утомляемости, рисковали в два раза больше умереть в следующие два года и семь месяцев.

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что предсказывать вероятность смерти в ближайшие три года может степень усталости, которую вызывают у пожилых людей некоторые виды деятельности. Статья была опубликована в Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Так, пенсионеры, которые набрали более высокие баллы утомляемости, имели шанс в два раза больше умереть в ближайшие два года и семь месяцев. Всего в эксперименте приняли участие порядка 3 тыс. человек от 60 лет.

Участников эксперимента попросили оценить степень усталости после получасовой прогулки или другой обычной деятельности.

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