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Чувство усталости может предсказывать смерть у пожилых
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Чувство усталости может предсказывать смерть у пожилых

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Пенсионеры, которые набрали высокие баллы утомляемости, рисковали в два раза больше умереть в следующие два года и семь месяцев.

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что предсказывать вероятность смерти в ближайшие три года может степень усталости, которую вызывают у пожилых людей некоторые виды деятельности. Статья была опубликована в Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Так, пенсионеры, которые набрали более высокие баллы утомляемости, имели шанс в два раза больше умереть в ближайшие два года и семь месяцев. Всего в эксперименте приняли участие порядка 3 тыс. человек от 60 лет.

Участников эксперимента попросили оценить степень усталости после получасовой прогулки или другой обычной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Польше ученые изобрели оружие против смога. 

Фото: pixabay 

Теги: предсказание смерти, чувство усталости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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