В Польше ученые изобрели оружие против смога

Ученые из Польши изобрели оружие против смога. Устройство может стрелять по атмосферным загрязнениям звуковыми волнами, а затем взвешенные микрочастицы отправляет в верхние слови атмосферы. Об этом сообщает телеканал Euronews.
По словам разработчиков, пушка представляет собой металлический рог, направленный верх. Мощная ударная волна возникает в результате сгорания смеси ацетилена и воздуха. Именно эта волна и уносит частицы загрязненного воздуха в верхние слои атмосферы.
Оказалось, что устройство действительно способно снизить уровень загрязнения радиусе двух-трех километров – он снизился на треть. Каждый день пушка должна стрелять не менее двух часов, чтобы был заметен эффект.
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Фото: pixabay
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