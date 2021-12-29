В Польше ученые изобрели оружие против смога

Пушка представляет собой металлический рог, направленный вверх.

Ученые из Польши изобрели оружие против смога. Устройство может стрелять по атмосферным загрязнениям звуковыми волнами, а затем взвешенные микрочастицы отправляет в верхние слови атмосферы. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По словам разработчиков, пушка представляет собой металлический рог, направленный верх. Мощная ударная волна возникает в результате сгорания смеси ацетилена и воздуха. Именно эта волна и уносит частицы загрязненного воздуха в верхние слои атмосферы.

Оказалось, что устройство действительно способно снизить уровень загрязнения радиусе двух-трех километров – он снизился на треть. Каждый день пушка должна стрелять не менее двух часов, чтобы был заметен эффект.

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