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Немецкие инвесторы вложат два миллиона евро в ленинградский картофель
Сегодня, 14:15
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nastya960
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Немецкие инвесторы вложат два миллиона евро в ленинградский картофель

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На площади около 100 га смогут выращивать до двух тысяч тонн семенного картофеля. 

Руководитель немецкой компании ООО "Солана РУС" и  заместитель председателя правительства Ленинградской области договорились о сотрудничестве на международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь".  Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ленинградская область — один из лидеров в России по производству семенного картофеля. Мы также вошли в число пяти пилотных регионов страны по разработке сортов картофеля отечественной селекции.

Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Немецкие инвесторы вложат 2 миллиона евро в проект, благодаря которому в Волосовском, Кингисеппском и других районах Ленинградской области появятся кластеры по производству семенного картофеля. С помощью современной научно-технической базы на площади около 100 га смогут выращивать до двух тысяч тонн семенного картофеля. 

Ранее петербуржца задержали около колонии Обухово за одну картофелину.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: германия , картофель , ленобласть
Категории: Лента новостей Новости СПб

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