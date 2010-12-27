Немецкие инвесторы вложат два миллиона евро в ленинградский картофель

На площади около 100 га смогут выращивать до двух тысяч тонн семенного картофеля.

Руководитель немецкой компании ООО "Солана РУС" и заместитель председателя правительства Ленинградской области договорились о сотрудничестве на международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ленинградская область — один из лидеров в России по производству семенного картофеля. Мы также вошли в число пяти пилотных регионов страны по разработке сортов картофеля отечественной селекции. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Немецкие инвесторы вложат 2 миллиона евро в проект, благодаря которому в Волосовском, Кингисеппском и других районах Ленинградской области появятся кластеры по производству семенного картофеля. С помощью современной научно-технической базы на площади около 100 га смогут выращивать до двух тысяч тонн семенного картофеля.

Ранее петербуржца задержали около колонии Обухово за одну картофелину.

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