Петербуржца задержали около колонии Обухово за одну картофелину

А картошка оказалась не простой.

Попытка жителя Купчино перекинуть на территорию колонии №6 картофель не увенчалась успехом. Как выяснилось, овощ оказался с сюрпризом, а его обладатель был уже знаком полиции.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел днем 12 мая. Мужчину, "подкармливавшего" заключенных, в этот день уже ждали. Полиция уже установила, что человека завали Алексей. Как только он подошел к стенам Обухово, его задержали оперативники. При себе у 35-летнего гражданина была только картошка.

Правоохранительные органы смогли быстро разгадать тайну картофелины. В ней было найдено 30 граммов наркотиков. Задержанного доставили в 14 отдел полиции, где выяснилось, что не так давно он отсидел срок за мошенничество, а на данный момент был в розыске за кражу.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что бездомный из Невского района пригрозил "взорвать всё".