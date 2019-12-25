Немецкая клиника "Шарите" заморозила крупное пожертвование Пригожина для лечения Навального

Немецкая клиника "Шарите" заморозила крупное пожертвование, сделанное российским предпринимателем Евгением Пригожиным на реабилитацию блогера Алексея Навального. Об этом стало известно от компании "Конкорд", к которой обратился немецкий журналист, желая получить подробности о переводе средств. Подробности сообщил портал "Версия".

В "Конкорде" рассказали, что миллион рублей был переведен в "Шарите" в начале сентября. Однако клиника никак не отреагировала, и было неясно, получил ли деньги адресат - до тех пор, пока они не вернулись обратно.

В компании считают, что деньги могли вернуть, потому что за расходование пожертвований положено отчитываться, а "Шарите" этого делать не хочет. Еще одной причиной или формальным поводом могли послужить наложенные на бизнесмена западные санкции.

В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что кроме Евгения Пригожина никто не помогал Навальному финансово. Предприниматель же переводил 107 тысяч рублей, а после получения отчета об оказанных медицинских услугах решил сделать более серьезное пожертвование.