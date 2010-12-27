СМИ самостоятельно "выслали" российских дипломатов из Риги

СМИ "выслали" российских дипломатов из Риги до решения МИДа Латвии.

В пятницу, 23 марта СМИ сообщили о том, что власти Латвии намерены выслать российских дипломатов со страны. Такое решение было принято в знак солидарности с позицией Великобритании по "делу Скрипаля". Стоит отметить, что информация о высылке стала известна до того, как МИД Латвии принял такое решение.

Как сообщает "Политэксперт", ссылаясь на источников в МИД РФ, представитель внешнеполитического ведомства в Риге лишь озвучил предположение местной прессе о раздумьях латвийских властей о возможном объединении с Лондоном. Однако, официальных заявлений о высылке дипломатов не было.