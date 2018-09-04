Супруга Кобзона боялась, что на его похороны никто не придет

Несколько лет назад Иосиф Кобзон купил себе место на Центральном Востряковском кладбище. Там его и похоронили между мамой и тещей.

Народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона после панихиды поминали 600 гостей. Об этом сообщает издание Dni.Ru.

Сын Кобзона, Андрей рассказал, что его мама очень волновалась, соберет ли певец людей, она переживала, что никто не придет на похороны, что с ним не захотят проститься.

Я уверял ее, что даже Высоцкий собрал, хотя город был на режимном положении из-за Олимпиады и никаких сообщений о дате и времени похорон в прессе не было. Так что папа не подведет. И правда, по данным МВД, за 5 часов прощания пришло около 10 000 человек. Спасибо тебе за это, папа. Это был твой последний аншлаг! Андрей Кобзон, сын певца

В четверг, 30 августа, не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Певцу было 80 лет. Иосиф Кобзон в течение 13 лет пытался победить рак предстательной железы. Болезнь то отступала, то возвращалась. Об очередной госпитализации стало известно в июле 2018 года. Новость о смерти артиста появилась 30 августа 2018 года.

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