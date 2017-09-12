Кавказец без регистрации похитил иномарку на Маршала Жукова

Нелегальный мигрант угнал автомобиль у молодого предпринимателя.

Правоохранительные органы поймали мигранта, укравшего автомобиль на Маршала Жукова. Преступника удалось найти по “горячим следам”.

Накануне в полицию обратился 28-летний предприниматель, который заявил об угоне автомобиля. Машину предположительно украли в период с 8 вечера воскресенья до 12 дня в понедельник. Иномарка была припаркована около дома номер 41 по улице Маршала Жукова.

Полиция обнаружила “Ауди А-5” у 48-летнего неработающего мигранта. Мужчина находится на территории Санкт-Петербурга незаконно. Преступник является представителем одной из кавказской республик.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье за кражу чужой собственности. Автомобиль вернули владельцу.