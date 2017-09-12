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Кавказец без регистрации похитил иномарку на Маршала Жукова

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Нелегальный мигрант угнал автомобиль у молодого предпринимателя.

Правоохранительные органы поймали мигранта, укравшего автомобиль на Маршала Жукова. Преступника удалось найти по “горячим следам”. 

Накануне в полицию обратился 28-летний предприниматель, который заявил об угоне автомобиля. Машину предположительно украли в период с 8 вечера воскресенья до 12 дня в понедельник. Иномарка была припаркована около дома номер 41 по  улице Маршала Жукова. 
 
Полиция обнаружила “Ауди А-5” у 48-летнего неработающего мигранта. Мужчина находится на территории Санкт-Петербурга незаконно. Преступник является представителем одной из кавказской республик.
 
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье за кражу чужой собственности. Автомобиль вернули владельцу.
Теги: кавказ , кража , угон авто
Категории: Новости СПб

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