В Петербурге нейросеть прочитала географический диктант голосами Шаляпина, Есенина и Толстого

Диктант состоял из двух частей. Первая включала 10 простых вопросов с несколькими вариантами ответов.

В Российском этнографическом музее прошла ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества (РГО) "Географический диктант", пишетт "Петербургский дневник".

Как прокомментировала сотрудница службы приема посетителей музея Дарья Гресь, этнографический музей регулярно участвует в этой акции. В этом году она особенная, ведь географическому диктанту исполняется 10 лет. Предварительно зарегистрировалось 40 человек, и с каждым годом количество участников только растет.

Диктант состоял из двух частей. Первая включала 10 простых вопросов с несколькими вариантами ответов. Во второй части содержались более сложные вопросы, хотя организаторы подчеркивают, что ответы на них можно найти, используя логическое мышление.

В этом году диктант проводился в течение двух дней: 16 ноября участники могли написать его очно, а 17 ноября — онлайн на сайте РГО.

Одной из особенностей юбилейного диктанта стало использование голосов известных деятелей культуры и искусства, таких как Федор Шаляпин, Лев Толстой и Сергей Есенин, синтезированных нейросетью.

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Фото: Виктория Зырянова / "Петербургский дневник"