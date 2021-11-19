Неизвестного мужчину подозревают в растлении 11-летнего ребенка

Накануне около 11 часов утра в дежурную часть через службу спасения поступило сообщение от 41-летней жительницы Всеволожска. Она сообщила, что неизвестный мужчина растлил ее маленькую дочь. Об этом стало известно Piter.tv.
Женщина уточнила, что неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка у дома №7 по улице Знаменская во Всеволожске. О состоянии ребенка не сообщается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.tv
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