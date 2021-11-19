  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестного мужчину подозревают в растлении 11-летнего ребенка
Сегодня, 9:26
138
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестного мужчину подозревают в растлении 11-летнего ребенка

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне около 11 часов утра в дежурную часть через службу спасения поступило сообщение от 41-летней жительницы Всеволожска. Она сообщила, что неизвестный мужчина растлил ее маленькую дочь. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина уточнила, что неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка у дома №7 по улице Знаменская во Всеволожске. О состоянии ребенка не сообщается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: развратные действия сексуального характера, растление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии