Неизвестный "заминировал" "Сапсан" до Москвы на Московском вокзале

Утром 30 декабря неизвестный рассказал о бомбе в "Сапсане"

Неизвестный телефонный “террорист” утром 30 декабря сообщил о минировании поезда “Сапсан”, следовавшего по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву.

Оперативники установили, что звонок был произведен из ближайшего таксофона, который расположен на Московском вокзале. Интересен тот факт, что “террорист” представился Александром Викторовичем Голубевым, а уже потом рассказал о готовящемся взрыве.

Правоохранительные органы не стали эвакуировать пассажиров и сотрудников вокзала. Полиция осмотрела электропоезд, вокзал и прилегающую территорию, но не обнаружила подозрительных предметов. В настоящее время сотрудники пытаются разыскать звонившего.