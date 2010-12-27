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Неизвестный "заминировал" "Сапсан" до Москвы на Московском вокзале
Сегодня, 14:16
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lesjasap
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Неизвестный "заминировал" "Сапсан" до Москвы на Московском вокзале

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Утром 30 декабря неизвестный рассказал о бомбе в "Сапсане"

Неизвестный телефонный “террорист” утром 30 декабря сообщил о минировании поезда “Сапсан”, следовавшего по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву. 
 
Оперативники установили, что звонок был произведен из ближайшего таксофона, который расположен на Московском вокзале. Интересен тот факт, что “террорист” представился Александром Викторовичем Голубевым, а уже потом рассказал о готовящемся взрыве. 
 
Правоохранительные органы не стали эвакуировать пассажиров и сотрудников вокзала. Полиция осмотрела электропоезд, вокзал и прилегающую территорию, но не обнаружила подозрительных предметов. В настоящее время сотрудники пытаются разыскать звонившего.
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Теги: вокзал , минирование , москва , поезд , сапсан , телефонный терроризм
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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