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В Петербурге мужчина вынес ювелирные украшения из салона на 135 тыс. рублей
Сегодня, 10:53
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Shdaria
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В Петербурге мужчина вынес ювелирные украшения из салона на 135 тыс. рублей

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В Петербурге неизвестный похитил ювелирные украшения. После чего покинул ТРК "Сити Молл".

В Петербурге мужчина вынес ювелирные украшения из магазина, прикрываясь кофтой. Похищенные украшения оценены в 135 тыс. рублей.

Происшествия случилось в ТРК "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Известно, что злоумышленник похитил две подвески, три колье, а также несколько колец из белого и красного золота с драгоценными камнями. Все это вышло на сумму 135 тысяч рублей. 

В ходе просмотра запсей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что место, откуда украли изделия находится вне зоны видеонаблюдения. 

По записям установили, что в 16.40 в ювелирный салон заходит мужчина, после чего обходит магазин, как обычно это делает покупатель. Далее подозрительный посетитель надевает кофту и выходит из магазина. При этом кофту он прижимал плотно к телу. После того, как преступник вышел, он поспешил покинуть торговый развлекательный центр.

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , ювелирные украшения
Категории: Лента новостей Новости СПб

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