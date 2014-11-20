Неизвестный вынес из квартиры в Сосновом Бору валюту, ножи и ювелирные изделия

Общий ущерб составил более миллиона рублей.

В минувшую пятницу, 5 марта, в полицию Ленобласти обратилась 46-летняя сотрудница АО "Росатом" ЛАЭС. Как стало известно Piter.TV, квартиру женщины на Липовском проезде в Сосновом Бору обокрали.

Неизвестный справился всего за час – именно в это время хозяйка отсутствовала дома. Вор проник в квартиру на пятом этаже неустановленным путем (двери и окна оказались не повреждены), откуда вынес 456 тысяч рублей, 5200 долларов США, ювелирные украшения на 300 тысяч рублей, наручные мужские часы, а также два ножа в ножнах. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

С места изъяли механизм замка с ключом, следы обуви, биообъекты, слепок протектора автомобильных шин. Изъяты записи с камеры видеонаблюдения с АЗС, расположенной рядом с домом пострадавшей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Фото: pixabay