Неизвестный упал с пятого этажа дома на Невском проспекте

Стало известно, что с карниза балкона дома № 105 на Невском проспекте сорвался неизвестный мужчина. Как сообщил 27 сентября источник Piter.tv в правоохранительных органах, он упал с высоты 5-го этажа в седьмом часу утра воскресенья.
Мужчина 35-40 лет на вид скончался от полученных травм. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее стало известно о том, что в Петербурге на праздновании свадьбы произошла перестрелка. Как оказалось, это была часть шоу.
Видео: Piter.tv
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