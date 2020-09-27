Неизвестный упал с пятого этажа дома на Невском проспекте

Мужчина погиб при падении с высоты.

Стало известно, что с карниза балкона дома № 105 на Невском проспекте сорвался неизвестный мужчина. Как сообщил 27 сентября источник Piter.tv в правоохранительных органах, он упал с высоты 5-го этажа в седьмом часу утра воскресенья.

Мужчина 35-40 лет на вид скончался от полученных травм. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге на праздновании свадьбы произошла перестрелка. Как оказалось, это была часть шоу.

Видео: Piter.tv