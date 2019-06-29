Неизвестный угнал иномарку за 2 миллиона с улицы Генерала Хрулёва

Камеры видеонаблюдения засняли преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию поступил звонок от мужчины 1990 года рождения.

Он заявил, что неизвестный похитил его автомобиль "Тойота Камри" от д. 7 по ул. Генерала Хрулёва. Стоимость иномарки 1 900 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения засняли автоугонщика. Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти подросток угнал Hyundai Tucson за 400 тысяч и попал в аварию.

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