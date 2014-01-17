Неизвестный с ножом ранил трех прохожих в Марселе

Нападение случилось утром 26 августа.

В Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих. Инцидент случился утром сегодня, 26 августа.

При атаке пострадали не менее трех человек, сообщает французское издание Provence. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. Он был доставлен в психиатрическое отделение полиции. По предварительным данным, мужчине 35 лет, он родом из Парижа, а правоохранительные органы знают о его причастности к нескольким уголовным преступлениям.

В настоящее время инцидент не рассматривается как теракт. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

Фото: twitter.com/20Minutes