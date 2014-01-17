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Неизвестный с ножом ранил трех прохожих в Марселе
Сегодня, 17:15
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mari_dolbish
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Неизвестный с ножом ранил трех прохожих в Марселе

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Нападение случилось утром 26 августа.

В Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих. Инцидент случился утром сегодня, 26 августа.

При атаке пострадали не менее трех человек, сообщает французское издание Provence. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. Он был доставлен в психиатрическое отделение полиции. По предварительным данным, мужчине 35 лет, он родом из Парижа, а правоохранительные органы знают о его причастности к нескольким уголовным преступлениям.

В настоящее время инцидент не рассматривается как теракт. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего. 

Фото: twitter.com/20Minutes

Теги: атака неизвестного , нападение на прохожих , неизвестный с ножом , преступление во франции
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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