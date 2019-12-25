Неизвестный похитил женщину у Соборной мечети Петербурга

Свидетели видели, как ему насильно затолкали в автомобиль.

В пятницу, 4 сентября, у петербургской Соборной мечети произошло похищение человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии очевидцев, неизвестный насильно затолкал женщину в синий Mitsubishi Lancer примерно в 14:58. Похищенная попыталась сбежать, но мужчина ударил ее и не дал скрыться.

Машина направилась в сторону метро "Петроградская".

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Фото: Pixabay