Неизвестный в маске обчистил ломбард на проспекте Славы

Мужчина унес с собой деньги, ложки и серебро.

В понедельник, 13 января, к полицейским Фрунзенского района обратился управляющий ломбарда, расположенного на проспекте Славы. 54-летний мужчина сообщил, что вечером этого дня в магазин ворвался неизвестный в маске.

Злоумышленник угрожал управляющему ножом, затем связал его и похитил деньги, монеты, часы, серебряные изделия и ложки, после чего скрылся. По факту возбуждено уголовное дело о разбое, полиция уже приступила к розыску налётчика.

Ранее мы писали, что сотрудника транспортной полиции уволили после стрельбы в Парголово.

Фото: pixabay