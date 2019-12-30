Сотрудника транспортной полиции уволили после стрельбы в Парголово

Во внеслужебное время он попытался заполучить симпатию девушки, однако за нее вступились приятели.

Сотрудника транспортной полиции уволили после инцидента в баре в Выборгском районе, сообщил "47news".

Бывший правоохранитель подозревается в том, что он применил травматический пистолет во время конфликта. По информации издания, сотруднику УТ МВД на транспорте по СЗФО понравилась одна из посетительниц бара на улице Валерия Гаврилина, однако за девушку вступились ее знакомые, после чего завязалась потасовка. По предварительным данным, полицейский выстрелил в "защитников", никто не пострадал.

Отметим, что правоохранитель во время конфликта находился не на службе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что посетитель магазина в Калининском районе заплатит штраф за оскорбление участкового.

Фото: pixabay.com