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Посетитель магазина в Калининском районе заплатит штраф за оскорбление участкового
Сегодня, 18:47
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nadezhda_sib

Посетитель магазина в Калининском районе заплатит штраф за оскорбление участкового

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Покупатель "Магнита" нарушал общественный порядок и продолжил это делать, когда на место прибыл участковый.

В одном из петербургских магазинов мужчина оскорбил и ударил полицейского. Калининский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел с 4 на 5 января в магазине. Участковый попросил Шамиля Алиева прекратить нарушать общественный порядок, однако тот выразился в адрес правоохранителя нецензурными словами в присутствии других граждан, а затем ударил его и повалил на пол. На этом хулиган не остановился и нанес еще один удар по лицу.  Вреда здоровью дебошир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейскому не причинил. 

Алиев полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что посетителя гипермаркета на Выборгском шоссе задержали после драки с 70-летним мужчиной. 

Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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