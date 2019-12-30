Посетитель магазина в Калининском районе заплатит штраф за оскорбление участкового

Покупатель "Магнита" нарушал общественный порядок и продолжил это делать, когда на место прибыл участковый.

В одном из петербургских магазинов мужчина оскорбил и ударил полицейского. Калининский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел с 4 на 5 января в магазине. Участковый попросил Шамиля Алиева прекратить нарушать общественный порядок, однако тот выразился в адрес правоохранителя нецензурными словами в присутствии других граждан, а затем ударил его и повалил на пол. На этом хулиган не остановился и нанес еще один удар по лицу. Вреда здоровью дебошир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейскому не причинил.

Алиев полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что посетителя гипермаркета на Выборгском шоссе задержали после драки с 70-летним мужчиной.

Фото: Piter.TV