Незнакомец отправил 12-летнего в нокаут, когда тот укусил его при попытке сбежать

Преступник затащил мальчика в кусты, но тот сопротивлялся.

В Красногвардейском районе Петербурга врачи спасают несовершеннолетнего мальчика, которого неизвестный мужчина ударил по голове. Днем 16 мая школьник вышел из учебного заведения. Неожиданно на него со спины напал злоумышленник.

Сначала он потащил 12-летнюю жертву в кусты, закрыв ребенку рот. Однако, пострадавшему удалось укусить преступника. В результате мужчина разозлился и ударил его головой о стену здания. Юный петербуржец потерял сознание.

На данный момент состояние пациента медики оценивают как тяжелое. Правоохранительные органы разыскивают разбойника.

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Фото: Piter.tv