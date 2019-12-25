Юная петербурженка забеременела после изнасилования в парке

На девочку напал неизвестный в начале мая.

В среду, 26 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации девочки 2004 года рождения с диагнозом – беременность раннего срока. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочка рассказала, что в начале мая в парке "Александрино" на нее напал неизвестный и совершил насильственные действия сексуального характера.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее во Всеволожске врачи приняли срочные роды у 16-летней, вступившей в связь с мужчиной из сети.

Фото: Piter.TV