Петербурженки для спасения "внучек" отдали неизвестным 1 млн рублей

Оба неизвестных рассказали женщинам о несчастье, которое произошло с его внучкой.

Как стало известно Piter.TV, в четверг, 20 января, в полицию поступило сообщение от петербурженки. Она рассказала, что в квартиру по Суздальскому проспекту приходил мужчина. Неизвестный рассказал женщине о несчастье, которое произошло с его внучкой. После чего петербурженка отдала мужчине 500 тысяч рублей.

Позже в полицию поступило сообщение от пенсионерки. По ее словам, накануне к ней в квартиру по этому же адресу приходил мужчина. Он рассказал, что его внучка попала в аварию и необходимы деньги для лечения. Женщина отдала неизвестному также 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что это два разных мужчины. Приметы злоумышленников: рост 180 см и 160 см, оба были одеты в темную одежду. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы писали, что пенсионерка из Петербурга смогла предотвратить преступление телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV