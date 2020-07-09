Неизвестные создали аварийную ситуацию, повредив свежий асфальт в Гатчинском районе

На данный момент источник опасности убрали.

Неизвестные сделали "прокол" на отремонтированном участке дороги и протащили в тоннеле под трассой футляр с водоводом. Это могло создавать аварийную ситуацию на дороге около деревни Большие Борницы в Гатчинском районе. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Трубу обнаружили специалисты, которые рядом обустраивают остановку. Ее пришлось вытащить из-под дороги, серьезных последствий удалось избежать. Дело в том, что из-за незаконного "прокола" мог просесть свежий асфальт. Работы были сделаны без получения технический условий от "Ленавтодора". На данный момент устанавливаются виновные в произошедшем.

До конца июля дорожники должны завершить ремонт участка дороги "Гатчина — Ополье" от поселка Войсковицы через Елизаветино до границы Волосовского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Александр Дрозденко объявил о создании областной компании по уборке мусора.

Видео: предоставлено комитетом по дорожному хозяйству ЛО