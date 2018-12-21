С фасада здания на Ленинском проспекте украли две скульптуры

Предполагается, что вандалы хотят сдать их на металлолом.

Вандалы похитили с фасада дома №118 на Ленинском проспекте две скульптуры — "Фауна" (женщина с оленем) и "Зима" (женщина в круге). Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как грабителям удалось остаться незамеченными, неизвестно. Статуи имеют весьма внушительные размеры величиной с человеческий рост. Возможно, злоумышленники разобрали их по частям.

Уточняется, что этим происшествием заинтересовался депутат Алексей Цивилев. Он направил запрос замначальнику управления МВД по Петербургу Константину Власову с просьбой оказать содействие в поисках вандалов. Предполагается, что они могли сдать статуи на металлолом.

Ранее мы писали, что в Колпино вандал разрисовал свастикой памятник малолетним жертвам концлагерей.

Фото: "Петербургский дневник"