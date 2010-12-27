Неизвестный облил зеленкой главу штаба Навального в Петербурге

Александр Шуршев пожаловался в Twitter на нападение "какого-то гопника".

Вечером 8 сентября неизвестный мужчина напал на главу штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева и облил его зеленкой. Об этом сообщил оппозиционер на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел недалеко от территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 1 в Адмиралтейском районе. Шуршев рассказал, что на него напал "какой-то гопник", когда он вышел за кофе.

"Можно сказать, позеленел от злости, глядя на происходящий в Петербурге беспредел", — написал пострадавший в Twitter.

Аналогичное нападение произошло на члена комиссии с правом совещательного голоса УИК № 1614 Анну Шлейникову. Незнакомцы облили женщину зеленкой. По факту случившегося полиция задержала 39-летнего управляющего магазина "Дикси", 16-летнюю школьницу и двух 32-летних безработных. Всех отпустили под обязательство о явке.

Ранее эксперты назвали причины низкой явки на выборы в Петербурге.

Фото: Twitter / Александр Шуршев