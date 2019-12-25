Неизвестные грозились облить кислотой артистов Мариинского театра и взорвать здание

Всего от злоумышленников поступило 9 сообщений.

Неизвестные с разных электронных адресов сообщили о том, что в Мариинском театре готовятся взрывы, а артистов обольют кислотой. В понедельник, 1 декабря, в полицию обратился заместитель художественного руководителя учреждения, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Как оказалось, угрозы поступали в период с 23 ноября по 1 декабря 2020-го года на электронную почту театра. В результате осмотра специалистов взрывных устройств и взрывных веществ на территории учреждения и на прилегающей территории не обнаружили. Эвакуация не производилась.

Ранее пьяная пенсионерка грозилась взорвать отдел полиции и кафе.

Фото: пресс-служба Мариинского театра