Драматург, писатель и режиссер: неизвестные факты о Сергее Юрском

В пятницу, 8 февраля, умер народный артист РСФСР.

8 февраля в Москве умер Сергей Юрский. Народному артисту РСФСР было 83 года. Многие поколения знают его как великого актера театра и кино. Также он был одарен писательским талантом. Он сыграл в фильмах "Человек из ниоткуда", "Республика ШКИД" и "Любовь и Голуби".

Он стал автором нескольких пьес и прозаических произведений. К примеру, это книги "Кто держит паузу", "Я кот" и "Содержимое ящика". Многие произведения были изданы под псевдонимом Вацетис. По собственной пьесе "Чернов" Юрский снял одноименный фильм. В киноленте сыграли Андрей Смирнов, Елена Яковлева и Олег Басилашвили.

Фото: Cергей Юрский / ВК.