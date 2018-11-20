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Драматург, писатель и режиссер: неизвестные факты о Сергее Юрском

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В пятницу, 8 февраля, умер народный артист РСФСР.

8 февраля в Москве умер Сергей Юрский. Народному артисту РСФСР было 83 года. Многие поколения знают его как великого актера театра и кино. Также он был одарен писательским талантом. Он сыграл в фильмах "Человек из ниоткуда", "Республика ШКИД" и "Любовь и Голуби".

Он стал автором нескольких пьес и прозаических произведений.  К примеру, это книги "Кто держит паузу", "Я кот" и "Содержимое ящика". Многие произведения были изданы под псевдонимом Вацетис. По собственной пьесе "Чернов" Юрский снял одноименный фильм. В киноленте сыграли Андрей Смирнов, Елена Яковлева и Олег Басилашвили. 

Фото: Cергей Юрский / ВК. 

 

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Категории: Лента новостей, Культура,

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