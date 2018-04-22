Неизвестная любовь Рахманинова на сцене Мюзик-Холла: "Симфония любви" покорила петербуржцев

В концертном зале состоялась премьера музыкально-хореографического спектакля "Симфония любви". Постановка соединила в себе литературу, балет и классическую музыку. Илзе Лиепа и Игорь Лагутин раскрыли тайну первой любви Рахманинова.

За час театрального действия на сцене разворачивается трогательная и волнительная история первой любви великого композитора Сергея Рахманинова и Веры Скалон. В основу постановки легли повесть Юрия Нагибина "Сирень", дневниковые записи влюбленной девушки и личные письма.

Режиссер Николай Андросов обращается к этой теме не впервые. Еще в 2015 году состоялась премьера спектакля "Сирень" на итальянском языке, главную роль в котором исполнила 79-летняя выдающаяся балерина Карла Фраччи. Спустя 3 года в русском варианте постановки в этом образе на сцене появилась Илзе Лиепа. Балерине потребовалось 3 месяца, чтобы вжиться в роль первой возлюбленной композитора. На сцене Илзе Лиепа вдыхает жизнь в записи дневника Верочки Скалон. На языке тела же эту историю рассказывает зрителю Анастасия Першенкова, балерина Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В роли Сергея Рахманинова на сцену выходят два актёра - Игорь Лагутин декламирует со сцены отрывки из повести и дневниковых записей, а Сергей Мануйлов исполняет балетные па.

Режиссер спектакля Николай Андросов в интервью Piter.TV рассказал об особенностях рабочего процесса:

Живой оркестр не может репетировать балет в течение 4 месяцев. Конечно, мы репетировали под фонограмму, которую 30 лет назад я купил в Нью-Йорке. На записи [композицию исполняет] сам Сергей Рахманинов. Когда мы встретились с Фабио Мастранджело [дирижером спектакля "Симфония любви"], я его попросил, чтобы он эту авторскую версию сохранил. Не хотелось, чтобы это было современной интерпретацией. Мы все с этим согласились, в том числе замечательный пианист Константин Изотов, который исполнял партию фортепиано. Он это сделал очень здорово и очень близко к авторской версии. Это для нас очень ценно

Роман Сергея Рахманинова и Веры Скалон длился недолго, однако отголоски этой любви они пронесли через всю свою жизнь. Будущий великий композитор посветил Вере свои самые прекрасные произведения. Лейтмотивом спектакля стали цветы сирени - о ней говорят, воспевают в романсах, а 8 артисток кордебалета в белоснежных пачках танцуют держа в руках ветки сирени. Это растение стало символом любви Рахманинова и Скалон. У имения Ивановка, где встретились будущие возлюбленные, как и столетие назад по-прежнему распускаются кусты сирени.

После окончания "Симфонии любви" громкие овации не стихали в течение 5 минут. Зрители ещё долго не могли поверить, что спектакль окончен, продолжая оставаться на своих местах. После 3 поклонов и продолжительных аплодисментов поклонники смогли подняться на сцену, чтобы сфотографироваться со звездой мирового балета Илзе Лиепой, выразить благодарность за её творчество и вручить цветы.

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова

Фото и видео: Piter.tv