В Петербурге негосударственные театры получат 65 млн рублей

Все негосударственные учреждения также возобновляют свою деятельность.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что петербургским негосударственным театрам выделили 65 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета Константин Сухенко.

Не могу сказать, что мы много сделали для негосударственных театров и музеев в период пандемии — финансирования почти не было. Константин Сухенко.

Отмечается, что также все негосударственные театры возобновляют свою деятельность. Отмечается, что для некоторых театров субсидии очень важны, так как они находились в критической ситуации.

Полный список организаций, которые получили субсидию, опубликуют на сайте городского комитета по культуре.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС аннулировало торги на реставрацию петербургской консерватории.

Фото:Piter.TV