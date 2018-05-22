В Петербурге негосударственные театры получат 65 млн рублей

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что петербургским негосударственным театрам выделили 65 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета Константин Сухенко.
Не могу сказать, что мы много сделали для негосударственных театров и музеев в период пандемии — финансирования почти не было.
Константин Сухенко.
Отмечается, что также все негосударственные театры возобновляют свою деятельность. Отмечается, что для некоторых театров субсидии очень важны, так как они находились в критической ситуации.
Полный список организаций, которые получили субсидию, опубликуют на сайте городского комитета по культуре.
Ранее мы сообщали о том, что УФАС аннулировало торги на реставрацию петербургской консерватории.
Фото:Piter.TV
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