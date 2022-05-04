Нефтяное эмбарго должно давить на Россию и не иметь последствий для ЕС

Эрик Мамер призвал как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов.

Нефтяное эмбарго должно давить на Россию и не иметь последствий для Евросоюза и глобального рынка. Соответствующее заявление сделал в рамках брифинга с журналистами в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Он прокомментировал прессе предложение ЕК ввести энергетическое эмбарго против Москвы. Санкционное давление должно быть максимально действенным в адрес РФ.

Мы максимально усиливаем давление на Россию, в то же время, минимизируем последствия для нас и наших партнеров, для мирового рынка. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового шестого пакета антироссийских санкций Евросоюзу предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на ресурсы из России. Эрик Мамер подчеркнул, что региону следует как можно быстрее сократить зависимость от российских ископаемых энергетических носителей. Для этого страны ЕС совместно с международными партнерами ищут альтернативные источники поставок.

ЕК предложила исключения из нефтяных санкций против РФ для некоторых стран ЕС.

Фото и видео: European Commission