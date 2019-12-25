В ноябре 2025-го граждане России заключили 310 сделок по приобретению недвижимости.

Россияне почти четыре года лидируют в покупке недвижимости в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального института статистики (TUIK) по итогам ноября 2025 года.

За указанный период граждане России заключили 310 сделок по приобретению недвижимости в Турции. По итогам октября россияне также лидировали, заключив 315 сделок.

Всего в ноябре иностранные граждане приобрели в Турции 1 943 единицы недвижимости. Наибольшим спросом жилье пользовалось в Стамбуле. Там иностранцы приобрели 728 квартир.

Также сообщается, что с января по ноябрь 2025 года иностранным гражданам в Турции продали 18 993 единицы недвижимости. При этом показатель упал на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: pxhere.com