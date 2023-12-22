Автолюбители раскрыли новый недостаток электрокаров

Наиболее часто среди недостатков электромобилей выделяются высокая стоимость, ограниченный запас хода и не развитая должным образом инфраструктура зарядных станций.

В последние годы мировые автогиганты всё чаще склоняются к отказу от моделей с ДВС в пользу электромобилей. Не только экологическая составляющая, но и высокая ценность для компаний являются ключевыми факторами в этом выборе. Тем не менее, для обычных автовладельцев ситуация несколько иная, чем обещания, звучащие в рекламных роликах. Самые распространённые, а также неочевидные недоставки электрокаров перечислил автомобильный портал 110km.ru.

Эксперты отметили, что наиболее часто среди недостатков выделяются высокая стоимость, ограниченный запас хода и не развитая должным образом инфраструктура зарядных станций. Некоторые эксперты высказываются и об аспектах технического обслуживания и ремонта, поскольку электромобили зачастую сложны в устройстве и требуют сертифицированного сервиса, что исключает возможность самостоятельного починки в гараже. Но существует и другая проблема, о которой стало известно только недавно. Владельцы с удивлением обнаружили, что срок службы шин на электрических автомобилях значительно меньше, чем на автомобилях с ДВС.

Так, автомобили с бензиновыми двигателями могут проехать на одной паре шин примерно от 80 тыс. до 120 тыс. км, владельцам электромобилей приходится менять шины каждые 10 тыс. – 15 тыс. км. На это есть две основные причины. Во-первых, из-за массивной тяговой батареи электрокары обычно существенно тяжелее своих "традиционных" собратьев, и чем выше нагрузка на каждое колесо, тем быстрее происходит износ шин. Вторая причина – достаточно большой мгновенный крутящий момент, который создают электромоторы.

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