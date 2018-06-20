Бездомная оставила на улице Невского района недоношенного мертвого мальчика

Она позвонила в скорую и рассказала, что у нее начались преждевременные роды.

В Невском районе Петербурга бездомная женщина родила недоношенного ребенка, который в последствии погиб. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 30 марта в 09:55, около шестого дома в 1-м Рабфаковском переулке была найдена сумка, в которой лежало завернутое в халат тело младенца. Эксперты предположили, что мальчику не более 25 недель. Плод направили в морг.

Позже в скорую позвонила 31-летняя женщина без определенного места жительства. Она рассказала, что днем ранее в 6 утра у нее начались преждевременные роды.

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