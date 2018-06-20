"Ночлежка" и "На коляске без барьеров" получили от Смольного новые помещения

На улице Воскова будут проводить мероприятия для людей с ограниченными возможностями. На Новороссийской улице появится санитарно-обмывочной пункт для бездомных.

Дополнительные городские площадки в Петербурге получили общественные организации по поддержке интересов инвалидов-колясочников и бездомных. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений города.

Правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров" получили помещение площадью 153 квадратных метра на улице Воскова. Там будут проводить занятия и различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

"Ночлежка" получила земельный участок площадью 269 квадратных метров на Новороссийской улице. На этом участке появится санитарно-обмывочный пункт для бездомных.

Ранее на Piter.TV: "Ночлежка" и депутаты Петербурга изменят закон о жилье для бездомных.

Фото: Ночлежка/ ВК