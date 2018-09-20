Диаскинтест ни при чем – главный специалист Минздрава РФ прокомментировала ситуацию с госпитализацией питерских школьников

Эксперт Минздрава РФ прокомментировала ситуацию с госпитализацией 11 учеников школы № 72 в Санкт-Петербурге.

Напомним, что накануне в Калининском районе группа детей пожаловалась на головокружение и тошноту после процедуры туберкулинодиагностики диаскинтестом. Часть из них госпитализировали, позже врачи заявили, что жизни и здоровью школьников ничего не угрожает. Сегодня, 20 февраля, в Санкт-Петербург приехала главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова, чтобы вместе с коллегами из Северо-западного федерального округа и непосредственно Санкт-Петербурга разобраться в сложившейся ситуации.

По ее мнению, причиной массового недомогания стала "ситуационная вегетативная реакция". Специалист также уточнила, что у нее есть вопросы к действиям школьного вакцинолога.



Случай с возникновением недомогания у учеников 72-й школы Санкт-Петербурга никак не связан с Диаскинтестом. Это исключительно вегетативная реакция, возникшая непосредственно из-за типа процедуры: укол, которого многие дети боятся. Такое может случиться и при вакцинации, и при заборе крови, и при постановке другой диагностической пробы – Манту. Кроме того, у нас возникли некоторые вопросы и к процессу организации диагностики в этом учреждении: она проходила в небольшом помещении, при скоплении детей, когда паника одного передается другому. Валентина Аксенова, главный детский фтизиатр Минздрава РФ



С экспертом согласна и ее коллега - Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО.





Трудно назвать конкретную причину, здесь скорее совокупность факторов, которые привели к данной ситуации, подчеркиваю, не имеющих отношения к Диаскинтесту. Я говорю так уверенно, так как мы сегодня были в этой школе, присутствовали в этом кабинете, куда завели одновременно 12 учеников. Это пятиметровая комнатка. Укол сделали детям без предварительного их осмотра врачом, что категорически не допускается, как при постановке пробы Манту, так при постановке Диаскинтеста. Не измерялась температура, не осматривался зев. Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО



Ирина Довгалюк отметила, что некоторые школьники были, что называется "с осложнённым статусом". У кого-то из детей была вегетососудистая дистония, кто-то оказался аллергиком. По мнению спикера, причиной могла стать так называемая цепная реакция, так как при осмотре кабинета возникли некоторые вопросы.

Естественно, когда ребенку делают инъекцию в душной маленькой комнате, ему может стать плохо. Другие дети, которые также сидят и ждут своей очереди в этом помещении, могут начать реагировать аналогично. Здесь пошла цепная реакция. В этом вся причина, но она не имеет отношения к Диаскинтесту. Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО

Немаловажным фактором по мнению главного детского фтизиатра было и то, что уколы ставили во время эпидемии гриппа:

Эти действия тоже вызывают вопросы. Дети не были внимательно осмотрены врачом. О том состоянии их здоровья, при котором проводилась инъекция, судить сейчас сложно. Текущая проблема сложилась из-за неграмотности действий медицинской администрации школы. Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО

Валентина Аксенова пояснила корреспонденту Piter.tv, что аналогичные случаи встречаются по всей территории России:.

В других регионах страны последние 100 лет, когда делают манту и Диаскинтест бывают периодически такие случаи. Это считается просто особой реакцией определенной у детского населения. Такие реакции бывают на любую инъекцию. Валентина Аксенова, внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава РФ

Врачи добавили, что бояться Диаскинтеста не стоит, так же как и Манту. По данному вопросу с родителями проводится разъяснительная работа как в школах, так и на уровне Правительства города.

Стоит отметить, что не все знают, в чем отличие Диаскинтеста от Манту. Он гораздо современнее своей предшественницы: этот тест имеет 10-летнюю историю в то время, как пробу Манту используют уже более века, она является чуть ли не единственным таким лекарственным долгожителем. Сегодня, согласно приказу Правительства РФ, ее используют только у детей до 8 лет и то, только потому, что в 7 лет они должны проходить ревакцинацию на туберкулез (БЦЖ). Отобрать тех, кому это нужно, можно только при помощи Манту. У детей старше в обязательном порядке применяют Диаскинтест, т.к. Манту может дать положительный результат тогда, когда на самом деле туберкулезной инфекции нет.

Я считаю, что разгоревшаяся дискуссия вокруг Диаскинтеста несколько не обоснована, поскольку это современный высокоинформативный метод. С 2011 он появился на территориях Северо-Запада, и сегодня применяется во всех 11 территориях. На сегодняшний день учащиеся школы № 72 находятся в удовлетворительном нормальном состоянии. Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО

Фото: Piter.tv, Pixabay.com