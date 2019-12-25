Недобросовестный поставщик оставил больницы Ленобласти без еды из-за коронавируса

Коммерсант перестал выходить на связь.

Медицинским учреждениям Ленобласти пришлось искать новых поставщиков еды из-за одной недобросовестной компании. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы региона.

В январе прошлого года компания "АвтоВАМ" выиграла конкурс на поставку горячего питания в 26 больниц Ленобласти. С ней были заключены контракты на 275 млн рублей. Однако в мае этого года поставщик предложил заказчикам расторгнуть контракты из-за тяжелого финансового положения, вызванного пандемией коронавируса.

Часть заказчиков согласилась разорвать отношения. Другие потребовали от компании доказательства проблем в бизнесе. "АвтоВАМ" предоставлять какую-либо информацию отказалась и перестала выходить на связь, прекратив поставки еды.

Стоит отметить, что антимонопольщики уже в пятый раз включили указанную фирму в список недобросовестных поставщиков. На заседание УФАС представители компании не явились.

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