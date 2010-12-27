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Неделя в Петербурге начнется с гроз
Сегодня, 17:41
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EvaRaskol

Неделя в Петербурге начнется с гроз

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Дождь будет идти на протяжении трех дней.

В "Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде на следующую неделю.

По прогнозам синоптиков, в понедельник 8 июля во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ночью местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменный слабый, днем – северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10-12 градусов, днем прогреется до +21.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Дожди и грозы покинут Петербург лишь в среду.

Фото: Pixabay

Теги: гроза, лето, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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