Неделя для петербуржцев начнется с дождя

Погода будет пасмурная.

В понедельник, 31 августа, в Петербурге ожидается дождь, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов, а ночью до +11. Во вторник столбик термометра днем покажет до +16 градусов, а вот ночью уже до +8. Днем в среду потеплеет до +20 градусов, а ночью до +11. В четверг и пятницу также ожидается потепление: днем воздух будет прогреваться до +21 градуса, а ночью до +13.

Ранее мы писали, что проход судов на петербургской дамбе ограничат в понедельник.

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