Проход судов на петербургской дамбе ограничат в понедельник

Ограничения будут с 9 до 18 часов.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что в понедельник, 31 августа, специалисты отмечают, что проход судов по каналу С-2 на дамбе будет закрыт.

Отмечается, что ограничения движения будут действовать с 09:00 до 18:00. Это связано с проверкой работоспособности гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Движение автомобилей ограничивать не будут.

Ранее мы писали, что на петербургского активиста Виноградова напали на проспекте Науки.

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