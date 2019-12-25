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Проход судов на петербургской дамбе ограничат в понедельник
Сегодня, 19:29
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smirenny

Проход судов на петербургской дамбе ограничат в понедельник

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Ограничения будут с 9 до 18 часов.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что в понедельник, 31 августа, специалисты отмечают, что проход судов по каналу С-2 на дамбе будет закрыт.

Отмечается, что ограничения движения будут действовать с 09:00 до 18:00. Это связано с проверкой работоспособности гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Движение автомобилей ограничивать не будут.

Ранее мы писали, что на петербургского активиста Виноградова напали на проспекте Науки.

Фото: открытые источники 

Теги: дамба, проход судов на дамбе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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