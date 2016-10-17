На проспекте Космонавтов сбили пешехода

Пострадавшая получила серьезные травмы.

Накануне, 7 сентября, в Московском районе иномарка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, инцидент произошел на проспекте Космонавтов, д. 74, недалеко от метро "Звездная". Автомобиль "Део Нексия" под управление молодого человека совершил наезд на женщину вне зоны пешеходного перехода В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила серьезные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

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